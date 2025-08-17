''L'ho inventato io'', il tormentone-omaggio a Pippo Baudo: da Grillo a Benigni

«Volevo fare l’attore me ero negato, mi perdevo il personaggio: il primo atto ero un vecchio, al secondo ringiovanivo un po', al terzo un bambino». Pippo Baudo trovò presto la strada della nascente televisione e con la sua poliedricità, il carattere, la professionalità fu non solo creatore di spettacoli ma insuperabile talent scout tanto che alla sua scomparsa il tormentone di chi gli rende omaggio è quello che lui stesso aveva lanciato: «l'ho inventato io».

«Caro Pippo, ora che comparirai al Supremo cerca di non dire 'l'ho scoperto iò», con immenso affetto scherza Beppe Grillo che da lui fu scoperto in un teatro off a Milano negli anni Settanta. Spiega da parte sua Carlo Conti che con la morte di "Superpippo" «se ne va un pezzo di storia, ma con la consapevolezza che tutto quello che ci ha insegnato resta, così come restano tutti i talenti, i cantanti, i comici che ha scoperto. Come recita il titolo della celebre commedia scritta per lui da Garinei & Giovannini, L’uomo che inventò la televisione, così come la facciamo ancora».