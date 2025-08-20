I funerali di Baudo, parla il compagno di scuola: "Con Pippo tante lunghe passeggiate, le adorava"

«Facevamo lunghe passeggiate specialmente di notte, perché lui preferiva non essere disturbato, o al mattino presto. Rivedevamo i nostri luoghi" ricorda Francesco Coniglione, classe '37, con gli occhi lucidi ricordando il suo compagno di scuola Pippo Baudo. Da alcuni anni non lo aveva più visto. «Siamo stati a scuola insieme: prima alle elementari e poi alle medie. Ci siamo separati alle scuole superiori. Lui ha completato il Ginnasio a Caltagirone al liceo Secusio e poi con la famiglia si è trasferito a Catania per andare a frequentare il liceo classico. Quindi si è iscritto all’università a Catania. Si è laureato in Giurisprudenza e poi sappiamo il resto»

Racconta Francesco. «Quando lui tornava a Militello - dice - ci incontravamo: gli piaceva rivedere i luoghi, quelli che sono stati i nostri luoghi, dove abbiamo trascorso le serate, le nottate, ci siamo raccontati tante cose. Naturalmente tornava quando aveva la libertà di farlo: dopo un festival di Sanremo o dopo un programma, veniva qua a riposarsi. Anche per quindici giorni. Si ricaricava nella villa che si era costruito. Era una casetta nella sua proprietà di famiglia, appena fuori dal Paese».