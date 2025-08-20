I funerali di Baudo, parla il compagno di scuola: "Con Pippo tante lunghe passeggiate, le adorava"

«Facevamo lunghe passeggiate specialmente di notte, perché lui preferiva non essere disturbato, o al mattino presto. Rivedevamo i nostri luoghi" ricorda Francesco Coniglione, classe '37, con gli occhi lucidi ricordando il suo compagno di scuola Pippo Baudo. Da alcuni anni non lo aveva più visto. «Siamo stati a scuola insieme: prima alle elementari e poi alle medie. Ci siamo separati alle scuole superiori. Lui ha completato il Ginnasio a Caltagirone al liceo Secusio e poi con la famiglia si è trasferito a Catania per andare a frequentare il liceo classico. Quindi si è iscritto all’università a Catania. Si è laureato in Giurisprudenza e poi sappiamo il resto»
Racconta Francesco. «Quando lui tornava a Militello - dice - ci incontravamo: gli piaceva rivedere i luoghi, quelli che sono stati i nostri luoghi, dove abbiamo trascorso le serate, le nottate, ci siamo raccontati tante cose. Naturalmente tornava quando aveva la libertà di farlo: dopo un festival di Sanremo o dopo un programma, veniva qua a riposarsi. Anche per quindici giorni. Si ricaricava nella villa che si era costruito. Era una casetta nella sua proprietà di famiglia, appena fuori dal Paese».
A Militello Val di Catania tutti hanno avuto a che fare con la famiglia Baudo: «Pippo è vissuto in queste strade. Lui salutava sempre tutti quando girava per il paese. Le nostre famiglie erano molto amiche, si frequentavano. Il padre era avvocato e mio padre dipendente comunale». I ricordi iniziano negli anni a metà degli anni '40: «Io ho bei ricordi sin da quando eravamo a scuola elementare: lui organizzava teatrini parrocchiali e spronava a diventare artisti gli altri amici. Anche a me. Io ho fatto solo una rappresentazione con lui in quarta elementare. Un racconto del maestro Santo: il docente girava per le classi e scelse Pippo Baudo e me. Abbiamo fattolo spettacolo. Poi lui ha continuato. Da sempre voleva andare a fare l’attore o il presentatore». "Negli ultimi tempi - conclude - non poteva più camminare. Prima veniva qua a votare, era puntuale. Poi non è riuscito a venire più».
