«Hostage»: su Netflix due potenti donne leader e una scelta

Un thriller politico al femminile in cui la posta in gioco è alta, toccando, oltre al potere sociale, la vita stessa. Su Netflix «Hostage», cinque episodi disponibili in contemporanea mondiale. Una miniserie inglese dal cast stellare, a partire dal creatore Matt Charman, candidato all’Oscar 2016 per la migliore sceneggiatura originale con «Il ponte delle spie», film di Steven Spielberg scritto assieme a Joel e Ethan Coen.

Protagoniste della storia ricca di suspence, Suranne Jones, ideatrice e interprete della serie «Scott e Bailey» (vista in Italia su Fox Life), e Julie Delpy, iconico volto della saga romantica «Prima dell’alba», nei panni di Abigail Dalton, primo ministro britannico, e Vivienne Toussaint, presidente francese. Un summit internazionale tra le due donne in Gran Bretagna si colorerà di giallo, virando al dramma, quando il chirurgo Alex Anderson (Ashley Thomas), marito di Abigail, verrà rapito da una misteriosa organizzazione criminale, mentre Vivienne subirà dei ricatti. Entrambe le leader dovranno affrontare scelte che sembrano impossibili, col rischio di compromettere il loro futuro politico, se non addirittura la stessa vita. Oltre ad essere costrette ad una rivalità spietata.

Appartenente a quel filone seriale che racconta donne in ruoli istituzionali troppo spesso appannaggio maschile – come «Una donna alla Casa Bianca» o «She the people» della stessa Netflix – «Hostage» è stata annunciata a marzo 2024, con la notizia del coinvolgimento delle due protagoniste (Jones è anche produttrice esecutiva). Le riprese si sono volte tra la Gran Bretagna e le Isole Canarie, in particolar modo a La Palma, col titolo di lavorazione «The Choice». A gennaio di l’annuncio del titolo definitivo. Nel cast anche Corey Mylchreest, Lucian Msamati, James Cosmo e Jehnny Beth, attrice e musicista del duo indie rock John & Jehn e leader della band post-punk Savages. «Hostage» è prodotta da Binocular Productions con Netflix.