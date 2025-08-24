"Tony & Ziva", torna lo spin-off di NCIS

Azione, ironia, legami familiari e di coppia in «NCIS: Tony & Ziva», settimo spin-off di «NCIS – Unità Anticrimine» e primo realizzato per una piattaforma streaming, disponibile dal 4 settembre su Paramount+ in contemporanea con gli Stati Uniti.

Creato dallo sceneggiatore e produttore John McNamara, già tra gli autori del telefilm «Il fuggitivo», vede dopo 12 anni il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo nei panni degli affascinanti Anthony “Tony” DiNozzo e Ziva David, membri dell’agenzia investigativa della Marina Militare americana, che durante il lavoro nella squadra di Leroy Gethro Gibbs (Mark Harmon) erano diventati una coppia anche nella vita. I dieci episodi della serie riprendono la storia dalle vicende successive alla presunta morte di Ziva, in seguito alla quale Tony aveva lasciato il team dell’Ncis per crescere la loro figlia Talia (Isla Gie). Anni dopo si scoprì che Ziva era ancora viva: aveva portato a termine un’ultima missione con l’Ncis prima di ricongiungersi con Tony e la loro piccola Talia a Parigi.

«NCIS: Tony & Ziva» riparte proprio dal quadretto familiare in cui i due investigatori stanno crescendo insieme la figlia. Quando però l’agenzia privata di Tony, specializzata in servizi di sicurezza, viene attaccata, la famiglia è costretta a fuggire in Europa, cercando di scoprire chi li sta inseguendo e, forse, imparando di nuovo a fidarsi l’uno dell’altra per poter finalmente vivere il loro insolito “lieto fine”. Frutto di diversi anni di lavoro, la serie vede coinvolti Weatherly e De Pablo anche nelle vesti di produttori esecutivi.

Nel maggio 2024 i due interpreti hanno in qualche modo anticipato il ritorno dei loro personaggi lanciando su Spotify «Off Duty: an NCIS rewatch», primo podcast ufficiale del franchise, in cui rivisitavano gli episodi memorabili della serie raccontando anche aneddoti dietro le quinte.

Nel cast anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou e James D’Arcy. La serie è prodotta da CBS Studios con Solar Drive Entertainment.