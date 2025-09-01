Ritorna «Only Murders in the Building», la commedia noir dal 9 su Disney+

Ritorna il trio di investigatori più esilarante d’America nella quinta stagione di «Only Murders in the Building», mix di noir e commedia che torna dal 9 settembre su Disney+ con i primi tre episodi, seguiti ogni settimana da nuove puntate. Protagonisti ancora una volta Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di Charles-Haden Savage, Oliver Putnam e Mabel Mora, podcaster amatoriali con la passione per i delitti. Dopo la morte in circostanze sospette del loro amato portiere Lester (Teddy Coluca), Charles, Oliver e Mabel non credono all’ipotesi dell’incidente casuale. L’indagine li conduce nei luoghi più oscuri di New York e oltre, ove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre investigatori si rendono conto che esiste una profonda frattura tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro. Una città in cui la criminalità radicata lotta per rimanere a galla, mentre scendono in campo nuove forze più pericolose.

Anche nei nuovi episodi tante guest star d’eccezione, tra cui Meryl Streep, Christoph Waltz, Renée Zellweger e Téa Leoni. Serie più vista negli Usa, in onda dal 2021, «Only Murders in the Building» realizza un progetto che Steve Martin aveva in mente da dieci anni. L’idea iniziale prevedeva che tutte e tre i protagonisti fossero degli attempati signori dediti all’investigazione, successivamente modificata col rendere il terzo personaggio una giovane donna. Martin l’ha sviluppata con John Hoffman e i due, oltre che showrunner e sceneggiatori, sono co-produttori esecutivi con Short, Gomez, Dan Fogelman e Jamie Babbit. Nella versione italiana, diretta da Isabella Pasanisi, le voci sono del catanese Mario Cordova (Steve Martin) e di Mino Caprio (Martin Short) e Monica Vulcano (Selena Gomez). «Only Murders in the Building» è prodotta da 20th Television con Rhode Island Ave. Productions, Another Hoffman Story Productions e 40 Share Productions.