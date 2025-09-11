Torna X Factor, Gabbani: "Guidiamo i giovani verso i sogni". Nuove regole e finale ancora a Napoli

Quale palestra migliore per rincorrere futuri talenti se non quella di una scuola. Ed è proprio in un liceo, l’artistico Boccioni di Milano, al primo giorno di lezioni, che Sky ha deciso di presentare la prossima edizione di X Factor 2025, in onda da stasera, 11 settembre. Davanti a studenti e professori oltre a Giorgia, confermata alla conduzione del talent, i quattro giudici, la new entry Francesco Gabbani tra Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. A loro toccherà il compito di diventare guida, mentore, riferimento per gli aspiranti cantanti in gara, dopo un percorso di selezione sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.

Totalmente modificato il meccanismo dei Bootcamp: per far avanzare un concorrente ci vorranno i sì di tutti e 4 i giudici. Altrimenti potrebbero esserci vivaci discussioni e colpi scena fino a quando ciascun giudice, anche all’ultimo, deciderà di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass. L’avventura musicale di X Factor, show Sky Original prodotto da Fremantle, riparte quindi da giovedì prossimo su Sky e in streaming su Now, sotto la guida di Giorgia. «Lo scorso anno è stato un pò un salto nel vuoto perché era qualcosa che non avevo mai fatto - ha detto la cantante -. Sono una che vive tutto con molta paura, responsabilità ma adesso credo di aver capito che poi, fondamentalmente io devo proprio accompagnare i ragazzi, essere di supporto a loro e cercare di non sbagliare quando devo dire le cose: ce la metterò tutta». Sarà la prima volta invece per Gabbani, al posto di Manuel Agnelli ('non c'è perchè ha vinto al Superenalottò, ha schrzato Jake la Furia). «Sulla carta poteva essere anche un rischio poteva non crearsi un clima buono - ha detto Gabbani -. Invece si è creata una bella atmosfera fin da subito, mi sono sentito accolto e credo che il nostro ruolo fondamentale sia indirizzare i ragazzi verso il loro sogno». «Anche se secondo me il talento è una grande menzogna, una grande bugia a cui è sbagliato credere - ha aggiunto Achille Lauro - la cosa importante è che ognuno trovi veramente quello che gli piace fare, che ama e si sveglia la mattina che vuole farlo e lavori tanto: quando tu trovi quello che ami e ci lavori tantissimo e puoi immaginarlo quando puoi immaginarlo nella tua testa, puoi farlo». La finale dello show avrà anche quest’anno come teatro, ha confermato Giuseppe De Bellis executive vicepresident Sport, News and Entertainment Sky, piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà trasmessa in diretta il 4 dicembre. «Potrebbe anche essere che un giorno sia lo sport a diventare una specie di X Factor, trasformando anche la nostra offerta sportiva in qualcosa che si avvicini ad un maggiore intrattenimento - ha aggiunto De Bellis - È un programma che ha una solidità credo unica nel panorama della televisione italiana: l’edizione dell’anno scorso è stata seguitissima». Per ringraziare dell’ospitalità Sky ha regalato al liceo Boccioni la possibilità di realizzare nella scuola un’aula musicale.