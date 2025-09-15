Emmy, trionfano "Adolescence" e "The Studio": gli altri premi

«Adolescence», il racconto su Netflix di un omicidio compiuto da un ragazzino, ha gratificato di un Emmy anche Philip Barantini per la migliore regia di una miniserie, mentre Owen Cooper diventa l’attore più giovane a vincere nella sua categoria. Secondo la TV Academy è il più giovane attore a vincere un Emmy nella storia della recitazione, mentre va a Erin Doherety l’Emmy per la miglior attrice in una miniserie. «The Studio», satira sul mondo di Hollywood che va in onda su Apple Tv+, ha fruttato un Emmy come miglior attore protagonista a Seth Rogen, co-creatore della serie. Rogen ed Evan Goldberg si sono poi aggiudicati l’Emmy per la migliore regia in una serie comica. Alla serie è andato, infine, un quarto Emmy per la miglior sceneggiatura in una serie comica.

«Adolescence», «The Pitt», «The Studio»: gli Emmy Awards hanno premiato queste tre serie televisive come le migliori della passata stagione, ma a dominare la serata, segnata da appelli per la fine della guerra in Medio oriente e contro il «genocidio» a Gaza, è stata anche «Severance».

«The Pitt» ha visto Katherine LaNasa vincere un Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. LaNasa, che interpreta Dana Evans nella serie HBO Max, ha ringraziato le vere infermiere che l’hanno ispirata nel ruolo mentre ritirava il premio. In «The Pitt» ha lavorato anche il miglior attore drammatico: Noah Wyle.

«Severance», serie distopica ambientata in un ambiente lavorativo in cui i dipendenti cedono tutti i diritti sui loro cervelli, non è stata premiata come miglior serie, ma ha ottenuto due Emmy: nella categoria miglior attrice protagonista in un film drammatico uno è andata a Britt Lower, mentre Tramell Tillman ha vinto l’Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

E’ arrivato con Hannah Einbinder, che ha vinto un Emmy come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nella commedia «Hacks», un appello per la «Palestina libera». Einbinder indossava una spilla palestinese mentre concludeva il suo discorso. In «Hacks», la cui trama è incentrata sull'incontro tra due donne nel mondo dello spettacolo, ha lavorato anche Jean Smart, che ha vinto un Emmy come migliore attrice comica.

Gli altri Emmy Awards sono andati a Adam Randall per la regia del thriller di spionaggio «Slow Horses». La serie di Apple TV+, creata e scritta da Will Smith, segue una squadra di agenti nel Regno Unito mentre cercano di proteggere il paese dai pericoli. Jeff Hiller si è portato a casa l’Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comica per la sua interpretazione in «Somebody Somewhere» di HBO Max. Cristin Milioti ha vinto il premio come miglior attrice protagonista in una miniserie per il suo ruolo in «The Penguin». Lorne Michaels, infine, ha vinto l’Emmy per il miglior speciale varietà dal vivo per «SNL50: The Anniversary Special».