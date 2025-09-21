Tra “Lezioni di mafia” e “Realpolitik”: con Labate e Gratteri gran Calabria in televisione

Il confronto fra gli esordi di mercoledì di Nicola Gratteri, su La 7 con «Lezioni di mafia», e Tommaso Labate, su Retequattro con «Realpolitik», pur decretando l’ampio successo di ascolti del primo, dal punto di vista squisitamente televisivo a nostro avviso si è concluso in parità. Partiamo dal presunto “perdente”, ovvero Tommaso Labate, per evidenziare che pur essendo agli esordi come conduttore ha dimostrato una gestione fluida degli argomenti trattati in trasmissione, che spaziavano dal contesto politico mondiale a quello italiano, tenendo salde le redini del dibattito, attento al garbo e a non fare alzare i toni ai suoi ospiti, ben scelti e un po’ diversi rispetto alla solita compagnia di giro che frequenta i talk seguendo le indicazioni di parte o di partito. L’analisi alla quale mira Labate, però, a nostro avviso è stata penalizzata da due fattori. Il primo è il pregiudizio che pesa su Retequattro, i cui talk sono seguiti da un pubblico idealmente e ideologicamente diviso in virtù del conduttore di riferimento. Ed è evidente che, essendo in qualche maniera Labate un «debuttante in prima serata», per molti è stato difficile orientarsi. Il secondo handicap è stato tematico, perché di fronte ad un panel vasto di argomenti che già vengono triturati in tutte le reti e i tg, all’ennesima riproposizione è prevedibile un allontanamento emotivo da parte del pubblico.

E qui entra in gioco, invece, il diverso argomento trattato nel programma di La7, affidato alla indiscutibile competenza del dott. Nicola Gratteri, Procuratore del Tribunale di Napoli, con la partecipazione di Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Le «Lezioni di mafia», a cui sono dedicate quattro prime serate monotematiche, sono incentrate sulla criminalità organizzata e ne affrontano l’evoluzione sia dal punto di vista storico che economico. Non sono mancate le finestre di approfondimento, come quella dedicata al protocollo “Di Bella” che mira a offrire altre opportunità a quei ragazzi che vogliono allontanarsi da contesti familiari criminali. Il successo della trasmissione è legato anche alla credibilità che La7 si sta conquistando per il crescente impegno su tematiche sociali e politiche, ma c’è da dire che al di là dello spessore dei contenuti trattati dal dott. Gratteri con la sua esperienza e preparazione, l’impostazione e le modalità di rappresentazione della trasmissione purtroppo non ci sono sembrate particolarmente contemporanee.

Di una cosa, tuttavia, siamo convinti. A giudicare dalla provenienza di Labate e Gratteri e dalle loro personali capacità, al di là del successo di una o dell’altra rete, mercoledì, televisivamente parlando, la Calabria ha fatto una gran bella figura.