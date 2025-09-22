Terza stagione di “Tulsa King” con Stallone protagonista

Crime, ironia e nostalgia dei tempi andati gli ingredienti alla base di “Tulsa King”, l’acclamata serie di Paramount+ con Sylvester Stallone, tornata con la terza stagione. Nuove sfide attendono Dwight Manfredi, gangster newyorkese che dopo anni di carcere si trova in un mondo talmente cambiato da lasciare spiazzato anche il boss più temibile. Nei nuovi episodi, con l’ampliamento del suo impero, si fanno strada altri nemici e aumentano i rischi per la sua banda. Infatti dovrà affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa, i Dunmire, una potente e ricca famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito, compresa la famiglia.

Serie originale Paramount+ numero uno a livello globale nel 2024, tra le prime dieci più viste su tutte le piattaforme di video on demand in abbonamento, “Tulsa King” nasce da un’idea dell’attore e sceneggiatore Taylor Sheridan e vede coinvolti come showrunner Terence Winter (“Boardwalk Empire”) e Dave Erickson (“Sons of Anarchy”). Titolo originario della serie era “Kansas City” e avrebbe dovuto narrare Dwight, inizialmente chiamato Sal, impegnato nel compito di riportare la malavita nell’omonima città del Missouri. Dopo che Sheridan scrisse l’episodio pilota in una settimana, Winter, produttore esecutivo con l’autore e lo stesso Stallone, spostò l’ambientazione della storia a Tulsa, in Oklahoma, per far muovere i personaggi in un contesto più antico. Stallone è stato coinvolto in diversi aspetti della produzione, soprattutto nel montaggio. Winter stesso infatti dichiarò a tal proposito: «Con Stallone hai uno scrittore, un regista, un produttore, un montatore».

Nel cast anche Martin Starr, Annabella Sciorra, Dana Delany, l’attore americano di origini locresi Frank Grillo e Samuel L. Jackson, quest’ultimo nei panni di Russell Lee Washington Jr., personaggio che da Tulsa si trasferirà a New Orleans, diventando protagonista dello spin-off della serie “Nola King”, recentemente approvato dalla stessa Paramount+.