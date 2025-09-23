“Domenica In”, offerta superata e a tratti anche fastidiosa

La sensazione è delle peggiori. L’offerta televisiva Rai regredisce qualitativamente invece di migliorare. L’ennesima prova la abbiamo avuta domenica con la ripresa stagionale di “Domenica in”, potentato di Mara Venier che ogni anno annuncia il ritiro salvo poi a ripensarci, convinta che “come lei nessuno mai”.

E, ciò, al netto della polemica immediatamente rimbalzata su tutti i media dopo il collegamento con il “pranzo della domenica”, che doveva sponsorizzare l’inserimento della cucina italiana come bene immateriale dell’Unesco ed è stata solo uno spottone governativo durato per quasi un terzo della trasmissione.

Chi pensava che l’inserimento e la diversificazione dei momenti affidati a Teo Mammuccari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, avrebbero portato ad alleggerire la pesantezza e la monotonia di una conduzione fatta di “omaggi alla zia”, si è dovuto ricredere al vederla piantata come un monolite a presidiare e governare gli spazi dei tre malcapitati. Spazi, fra l’altro, superati e di nessuna utilità nella dinamica della trasmissione, perché riproporre il gioco del tabellone, l’angolo della moda e l’approfondimento giornalistico, serve solo a ricordare una tv anni 90.

Aveva visto lungo Gabriele Corsi che quest’estate aveva rifiutato la pur allettante offerta di partecipare con un ruolo fisso, e seppure Mammuccari, Miccio e Cerno non sono personaggi che possano farle ombra, certamente non avevano bisogno della badante e, tantomeno, di fastidiose intromissioni che hanno rasentato il cattivo gusto, come la frecciata alla “Ruota della fortuna” o altre discutibili interferenze.

Ciò che con l’andare delle stagioni di Domenica in-Venier è diventato fastidioso, è che lo spirito di finta familiarità e l’ostentazione di una conduzione improntata alla semplicità si è trasformato in un sistema che consente di dettare legge all’interno del programma, spesso mettendo in imbarazzo l’orchestra o sovrapponendosi anche agli ospiti fissi.

Certo, sulla prima puntata ha pesato l’aria da 2 novembre, per le inevitabili commemorazioni di Pippo Baudo e Giorgio Armani, recentemente scomparsi, ma è anche vero che, se per ricordare Baudo chiami i suoi coetanei e, fra questi, Pingitore si mette pure a recitare una poesia con un effetto veramente imbarazzante, è chiaro che la trasmissione è orientata all’intrattenimento degli ospiti delle Rsa.

Insomma se quest’anno si celebrano i 50 anni di Domenica in, non è che il programma doveva riportarci materialmente a mezzo secolo addietro.