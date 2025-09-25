Barbara D'Urso torna in tv dopo due anni: terrorizzata e felice di essere a Ballando con le Stelle

Dopo l’addio a Mediaset e due anni di assenza dalla tv, Barbara D’Urso è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre in prima serata su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per l’edizione del ventennale, lo show propone un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.
«Tutti pensano che sono avvantaggiata perché so ballare - confessa D’Urso nel corso dell’affollata presentazione alla stampa - ma non è vero, lo pensava anche il mio maestro Pasquale la Rocca, che si è ricreduto, sono piena di lividi. La verità è che sono terrorizzata. Ma l’impegno è tanto, ce la sto mettendo tutta e continuerò a farlo».
«Sono in un tempio della Rai - sottolinea - dove fra l’altro ho iniziato la carriera, al fianco di Pippo Baudo. Adesso vorrei evitare di parlare del passato, le vere motivazioni (della rottura con Mediaset, ndr) magari usciranno fuori, un giorno».
Lo stile di conduzione era un problema? «Io sono tante cose - replica D’Urso - ho seguito quello che l’azienda per la quale lavoravo mi chiedeva. C'era un lavoro di squadra totale. Oggi, Milly Carlucci - che considero una sorella, una guida, ma va detto lo è con tutti i concorrenti che si affidano a lei, ha sempre un consiglio ed è quello giusto, non ha preferenze - e la Rai mi chiedono un’altra cosa, di ballare ed essere me stessa».
Quanto al futuro lavorativo in Rai, «non ho idea di quel che farò, per adesso spero di divertirmi e di migliorare e di mostrare un lato nuovo di me magari o che non tutti conoscono. Se sono rose fioriranno, andrà come andrà».
D’Urso tiene a precisare a più riprese: «Essere qui non è un ripiego, è un privilegio, una scommessa con me stessa, poi posso essere gradita a una parte di pubblico, a qualcuno non piacerò, fa parte della vita è sempre stato così».
Sulla giuria e su eventuali frizioni che potrebbero nascere con Selvaggia Lucarelli, sottolinea: «È una donna intelligente e non lo dico per piaggeria. La giuria farà il suo lavoro e io ballerò, il mio lavoro è imparare, poi magari mi cacciano la prima puntata se avrò lavorato male, ovvio che mi auguro di no, ma potrà capitare, come a tutti». A chi chiede se un domani, magari il prossimo anno, le paicerebbe lavorare a Domenica In, risponde: «L'ho fatto per anni, ma Mara Venier è Domenica In, quello è e dovrà rimanere il suo spazio».
«Io solitamente conduco, gestisco le situazioni in accordo con l’editore. Qui devo affidarmi totalmente agli altri. Per me Ballando con le Stelle non è un ripiego, sono orgogliosissima di essere qui, nello show del sabato sera, con un cast eccellente" E ancora D’Urso tiene a chiarire: «Su tante cose non vere scritte su di me non ho mai replicato. Ma una la voglio dire, qualcuno ha tirato fuori questa storia che io avrei partecipato per soldi, una mega cahet. E’ una fandonia, nessun privilegio. Essere qui per rimettermi in gioco mi rende felice. Ma sono terrorizzata, La Rocca è un maestro severo».
