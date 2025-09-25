Barbara D'Urso torna in tv dopo due anni: terrorizzata e felice di essere a Ballando con le Stelle

«Tutti pensano che sono avvantaggiata perché so ballare - confessa D’Urso nel corso dell’affollata presentazione alla stampa - ma non è vero, lo pensava anche il mio maestro Pasquale la Rocca, che si è ricreduto, sono piena di lividi. La verità è che sono terrorizzata. Ma l’impegno è tanto, ce la sto mettendo tutta e continuerò a farlo».

Dopo l’addio a Mediaset e due anni di assenza dalla tv, Barbara D’Urso è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre in prima serata su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per l’edizione del ventennale, lo show propone un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.

Lo stile di conduzione era un problema? «Io sono tante cose - replica D’Urso - ho seguito quello che l’azienda per la quale lavoravo mi chiedeva. C'era un lavoro di squadra totale. Oggi, Milly Carlucci - che considero una sorella, una guida, ma va detto lo è con tutti i concorrenti che si affidano a lei, ha sempre un consiglio ed è quello giusto, non ha preferenze - e la Rai mi chiedono un’altra cosa, di ballare ed essere me stessa».

Quanto al futuro lavorativo in Rai, «non ho idea di quel che farò, per adesso spero di divertirmi e di migliorare e di mostrare un lato nuovo di me magari o che non tutti conoscono. Se sono rose fioriranno, andrà come andrà».

D’Urso tiene a precisare a più riprese: «Essere qui non è un ripiego, è un privilegio, una scommessa con me stessa, poi posso essere gradita a una parte di pubblico, a qualcuno non piacerò, fa parte della vita è sempre stato così».