A Uno Mattina dibattito su "riconoscibilità" dei gay, ed è polemica

E’ diventato un caso lo scambio di battute sui gay andato in scena a 'Uno Mattina in Famiglia', dove la giornalista Concita Borrelli ha detto di avere «un radar» per riconoscere i gay. Si parlava del caso del parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che cercava hair stylist omosessuali e il dibattito è rapidamente scaduto con la giornalista in collegamento che si è chiesta se «un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero». E ha chiesto ai suoi ospiti, Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli, come si riconosca un omosessuale. «Si riconosce, dai...», ha replicato Borrelli, «usciamo da tutte le ipocrisie, io ho i radar».

Il siparietto è stato subito rilanciato sui social suscitando accese polemiche con qualcuno che si è chieste se fosse «uno scherzo». «Come si riconoscano i gay, e se esistano appositi radar per individuarli», ha commentato Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai «non è tema che possa trovare ospitalità su una rete Rai». «Le battute andate in onda oggi dentro Uno Mattina in Famiglia sono semplicemente indegne del servizio pubblico. Quello che è stato spacciato per rifiuto dell’ipocrisia è invece una becera riproposizione di stereotipi e pregiudizi. Fare una tv pop - come fa spesso e con merito la trasmissione - non può significare scadere nel trash. C'è uno stile del servizio pubblico al quale attenersi anche nell’offerta rivolta all’audience più vasta. Non servono radar per riconoscerlo e praticarlo».