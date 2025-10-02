X Factor, ai Bootcamp la carica dei siciliani. Si parte stasera su Sky Uno

Tre i talenti siciliani passati alla seconda fase, a partire da Delia Buglisi , 26 anni, di Paternò, definita da Lauro “La Leonessa di Catania”. Diplomata in pianoforte classico all’Istituto musicale Vincenzo Bellini, attiva su Instagram, dove posta diverse cover, l’artista ha proposto “Sakura” di Rosalia con un’esibizione grintosa e carica di pathos, dove nel testo originale spagnolo sono stati inseriti alcuni versi in dialetto siciliano. Quattro sì, standing ovation e parole cariche d’emozione per una delle migliori performance della prima fase del talent.

Le puntate odierna e del 9 ottobre si preannunciano ad alta tensione, con un meccanismo di selezione totalmente modificato rispetto alle scorse edizioni. I giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani – riascolteranno i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno decretare l’accesso al turno successivo.

Talentuosi artisti siciliani hanno infiammato, con performance emozionanti e cariche di energia, le audizioni della diciannovesima edizione di “X Factor”, guadagnando l’accesso alla fase dei Bootcamp che inizia oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Grande energia e presenza scenica anche per l’artista catanese Roberta Scandurra in arte Rob, 19 anni, studentessa di Comunicazione, autrice e interprete di brani inediti che ripropongono in italiano il pop punk anglosassone, come si evince dal singolo “Lei con te”, uscito nel maggio scorso. Già vincitrice del premio “Artist of The Year” al Tour Music Fest 2022, Scandurra ha conquistato il primo posto al concorso “Vela d’Oro” nel 2023, anno in cui ha ottenuto una borsa di studio meritocratica che le ha permesso di frequentare un workshop di songwriting al prestigioso Berklee College of Music di Boston. Alle Audizioni ha portato “Call me”, il brano cult dei Blondie del 1980, ottenendo tre sì.

Ironia e originalità per i Pagoda Universe, band formata dagli alcamesi Davide Picqué (voce), Gabriele Fontana (contrabasso e tastiere) e Gioacchino Fulco (batteria) con Gianvito di Matteo (tastiere e synth), di Calatafimi (Trapani). Il gruppo ha proposto l’inedito “Tutto molto bello”, uscito lo scorso aprile: una critica semiseria, tra elettronica e funk, al vuoto socioculturale dell’Italia di oggi, in cui si invita a fuggire dal bombardamento di notizie dei social e a vivere tutto ciò che accade nel mondo con maggiore obiettività. Nonostante alcune perplessità sul brano e il no di Achille Lauro, la band si è guadagnata tre sì di incoraggiamento.