Edwige Fenech: “La bellezza passa, la libertà resta. E il ballo non ha età”

A 75 anni, Edwige Fenech continua a sorprendere. Non solo per il fascino intramontabile che l’ha resa icona del cinema italiano degli anni Settanta, ma per la lucidità e il coraggio con cui parla di sé, del mondo dello spettacolo e della libertà delle donne. Ospite di Da noi… a ruota libera su Rai1, l’attrice e produttrice affronta temi ancora troppo spesso ignorati: il rispetto per l’età, il femminismo, la valorizzazione delle attrici mature. “In Italia servirebbe dare più spazio alle donne della mia età,” racconta. “Negli Stati Uniti succede già: l’età regala profondità, verità e spessore ai personaggi. Qui, troppo spesso, scompare dietro stereotipi e pregiudizi.”

Edwige parla con passione di scelte, di rispetto e di autodeterminazione, ricordando le critiche rivolte a Marcella Bella a Ballando con le stelle: “Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri”. E a proposito di Ballando, rivela un aspetto sorprendente e gioioso della sua vita: la danza. Una passione riscoperta da adulta, che non conosce limiti di età: “Prendo lezioni due volte a settimana. Non per gareggiare, non per mostrare qualcosa agli altri, ma per me stessa. Ballare mi fa sentire viva, libera, leggera. Quando ballo, torno ragazza — ma con la serenità che solo l’età ti dà”.