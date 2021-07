Tokyo 2020, la “divisa” dell'Italia... divide: dai Teletubbies a Pac-man

La divisa degli Azzurri divide il mondo del web. In molti non hanno gradito la mise scelta dall'Italia in occasione della cerimonia d'inaugurazione di Tokyo 2020. Da Pac-man ai Teletubbies, passando per il trancio di pizza e i Babybel, sono stati numerosi i riferimenti del popolo di Twitter che hanno ricordato, più o meno vagamente, la divisa disegnata da Giorgio Armani

Almeno guardiamo il lato positivo, abbiamo già il primato per "la divisa più brutte di tutte"

E comunque non vedo differenze:

#TokyoOlympics #Tokyo2021 #giochiolimpici #OpeningCeremony pic.twitter.com/AohhLvTbcM

— 24 anni di sfighe (@Scorpioneee96) July 23, 2021

raga Armani non ha fatto una divisa.

ha fatto un rebus olimpico che solo un vero italiano può capire.

ban a chi non l’aveva capito. #giochiolimpici #ItaliaTeam pic.twitter.com/I5UNHpNgxs — BadgalVale (@badgalvale) July 23, 2021

Ecco Armani a chi si è ispirato per la divisa ? #giochiolimpici pic.twitter.com/Yy2h9u9O7B — RoGaDaSi?? (@pattymarinelly7) July 23, 2021

