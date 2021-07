Olimpiadi, Team Usa-choc: 100 atleti non vaccinati. Il medico: “Soddisfatti così”

«Cinque su sei fra i nostri atleti sono stati vaccinati. Si tratta dell’83%, è un numero sostanzioso e noi siamo soddisfatti così». Lo ha detto, come riferiscono la Nbc e alcuni media giapponesi, il capo medico di Team Usa Jonathan Finnoff rispondendo a una domanda sul caso del nuotatore Michael Andrew. Il medico Usa ha anche fatto notare che la percentuale dei vaccinati fra gli atleti Usa è superiore alla media nazionale, che è del 56%. Il numero degli atleti statunitensi presenti a Tokyo è di 613, e quindi sono un centinaio quelli non vaccinati.

Atleti senza mascherine durante la sfilata inaugurale: il Cio agirà

Il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto sapere che agirà in caso di «palese violazione» delle regole sul Covid-19 in vigore alle Olimpiadi di Tokyo dopo che alcuni atleti e funzionari hanno sfilato senza mascherine durante la cerimonia di apertura.

La maggior parte degli atleti e dei funzionari del Kirghizistan e del Tagikistan hanno sfilato - compresi i rispettivi portabandiera - senza la prevista mascherina. Anche i due portabandiera del Pakistan, il tiratore di pistola Khalil Akhtar e il giocatore di badminton Mahoor Shahzad, sono stati avvistati senza mascherina all’interno dello stadio Olimpico.

Secondo il Playbook - il libro che contiene le regole - gli atleti devono indossare la mascherina «in ogni momento» e «in tutti i luoghi, ad eccezione durante l’allenamento, la gara e ai pasti». Tuttavia, gli atleti sono stati autorizzati a rimuovere la mascherina all’aperto quando si trovano a più di due metri di distanza da altre persone. Tale misura è fatta per prevenire colpi di calore. Il direttore esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici, Christophe Dubi non ha menzionato Nazioni e atleti coinvolti

© Riproduzione riservata