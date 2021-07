Tokyo 2020: Zanni bronzo nei pesi, quinta medaglia per l'Italia

Mirko Zanni ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi 67kg. E’ la quinta medaglia per l’Italia ai Giochi di Tokyo.

Il sollevatore friulano si è piazzato alle spalle del colombiano Lozano e del cinese Chen, medaglia d’oro.

In una giornata in cui è stata la Cina a dominare nel sollevamento pesi, Zanni, 23 anni, ha battuto il suo record personale di 4 kg strappando il bronzo a sorpresa con un totale di 322 kg al sudcoreano Han Myeong-mok.

All’inizio della giornata, Li Fabin aveva conquistato due medaglie per la Cina nella categoria 61 kg maschile, dopo aver sconfitto il veterano indonesiano Eko Yuli Irawan, quinto atleta nella storia a vincere quattro medaglie olimpiche.

Li ha tirato fuori il suo caratteristico «lifting fenicottero» con una gamba sola nella sua apertura a 166 kg per raggiungere un totale di 313 kg e un margine di 11 kg su Irawan. «E' un sollevamento che non suggerirei a nessun altro di imparare», ha detto Li, che in qualche modo riesce a ritrovare l’equilibrio stando in piedi su una gamba mentre tiene un peso enorme sopra la testa.

