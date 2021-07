Il bronzo con handicap del canottaggio. Di Costanzo: “Buttato giù dal letto...”

«Stavo dormendo da Dio, poi verso le 6 mi hanno svegliato e mi hanno detto che mi sarei dovuto preparare per il 4 senza. Ero eccitato come un bambino in mezzo a questi campioni. Ed ero anche molto teso, ma sapevo che sarebbe andata bene». Lo ha detto il canottiere azzurro Marco Di Costanzo, medaglia di bronzo a Tokyo, dopo aver preso il posto di Bruno Rosetti, risultato positivo al covid 19. «Questa medaglia - ha detto ai giornalisti - la dedico a Giovanni Abagnale, con cui stavamo facendo un buon percorso e certamente anche oggi ci saremmo divertiti nella semifinale del 2 senza. Metà medaglia è sua». Nel 2 senza Di Costanzo sarà sostituito da Vincenzo Abbagnale.

Olimpiadi Tokyo 2020: italiani in gara oggi, mercoledì 28 luglio. Canottaggio e Burdisso di bronzo. Testa sul podio, scherma e doppi in finale Federico Burdisso bronzo 200 farfalla Federica Pellegrini (200 stile libero) Luca Curatoli (scherma) Scherma a squadre (Curatoli) Fabio Fognini (tennis) Lo scoramento di Fognini Alice Bellandi (Judo) Simona Quadarella (1500 stile libero) Alberto Bettiol (ciclismo su strada crono maschile) Filippo Ganna (ciclismo su. strada crono maschile) Jessica Rossi (TRAP femminile) Elisa Longo Borghini (ciclismo su strada crono femminile) Giovanni Tocci Lorenzo Marsaglia (Tuffi 3m sincro maschile) Alice Bellandi (Judo femminile 70kg) Nicholas Mungai (Judo 90kg maschle) Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano (Sciabola a squadre maschile) Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth (Beach Volley femminile)

Doppio vaccino

Bruno Rosetti, il canottiere azzurro risultato positivo al Covid a un’ora dalla sua finale del 4 senza, era vaccinato con doppia dose di Moderna. L’atleta era arrivato a Tokyo con il volo del 12 luglio.

