Palampiadi di Tokyo d'oro per Raimondi e Bocciardo. “Doppietta” di Carlotta Gilli

Ancora una volta ricchissimo il medagliere azzurro di giornata alle Paralimpiadi di Tokyo. Due gli ori conquistati in mattinata: Francesco Bocciardo ha vinto nei 100 stile libero di nuoto, categoria S5, mentre Stefano Raimondi si è imposto nei 100 rana di nuoto categoria Sb9. Quello del 23enne di Verona è il quarto oro dell’Italia a questi Giochi. Monica Boggioni, invece, ha vinto il bronzo nei 100 stile libero di nuoto categoria S4. Medaglia d'argento, inoltre, per Luigi Beggiato, che si è messo in evidenza nei stile libero di nuoto categoria S4, e per Carlotta Gilli, che ha centrato il secondo posto nella finale dei 100 dorso. La 20enne di Moncalieri (Torino) ieri aveva già vinto l’oro nei 100 farfalla (S13).

