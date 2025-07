Turismo, nelle ricerche online Taormina vola e si conferma regina

Nel 2025 emerge una crescita del turismo in Sicilia secondo Booking che ha analizzato le ricerche effettuate tra l’1 gennaio e il 31 maggio 2025 per soggiorni in Sicilia compresi tra l’1 luglio e il 30 agosto. Il confronto con lo stesso periodo del 2024 evidenzia una crescita significativa per la regione, confermandola tra le destinazioni più ambite dell’estate. Al primo posto tra le città siciliane più richieste c'è Taormina, con una crescita delle ricerche del +36% su base annua. Seguono Lampedusa (+33%) e Giardini Naxos (+32%), mete apprezzate per la loro offerta naturalistica e culturale.

