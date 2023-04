La fidanzata di Andrea Papi: “Sì, l'orso va abbattuto. Ma il problema non si risolve così”

La fidanzata di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso da un orso in Val di Sole, ha espresso la sua opinione sulla situazione. Pur riconoscendo che l'animale ha agito d'istinto, chiede l'abbattimento dell'orso. Sottolinea, però, che il problema principale risiede nella gestione del progetto Life Ursus e nel ripopolamento degli orsi nella zona. La giovane e la famiglia del 26enne puntano il dito contro la Provincia autonoma di Trento per le modalità di attuazione del progetto, sostenendo che rimuovere un orso non risolverà il problema, poiché altri orsi potrebbero rappresentare un pericolo.

I funerali di Andrea Papi mercoledì 12 aprile

I funerali di Andrea Papi saranno celebrati mercoledì 12 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Caldes in Val di Sole in Trentino. Il ventiseienne lo scorso mercoledì pomeriggio è stato aggredito e ucciso da un plantigrado nei boschi di Caldes nella zona del monte Peller, notoriamente frequentata dagli orsi. La sera prima delle esequie, alle ore 20, la comunità si ritroverà per un rosario.

Per i funerali di Papi nel paese solandro è atteso un afflusso straordinario di persone. Nel frattempo all’esterno della chiesa è stata predisposta una grande cornice dove amici e conoscenti possono appendere pensieri e fotografie di Andrea. Tra le prime a scrivere un ricordo sono state la sorella Laura ("Ciao Andrea ti porto nel cuore e con me tutti i momenti e le serate passate insieme a ridere e scherzare ciao fratello") e la fidanzata Alessia Gregori ("Ti amo per sempre. Ale"). Vengono appesi anche oggetti, tra questi i guantoni da boxe e la maglia della squadra di hockey giovanile del paese, grandi passioni di Andrea.

