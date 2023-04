25 Aprile a Reggio, il prefetto Mariani: “L'antifascismo è eterno”

«Al di là delle diatribe politiche c'è la saggezza della nostra gente. Il 25 aprile è la storia di questo Paese è non ha nessun tipo di coloritura.

Sbaglia chi tenta di dare un qualunque tipo di connotazione ideologica a questa festa». A dirlo il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, in occasione della celebrazione del 25 aprile organizzata da comune e città metropolitana, insieme ad associazioni e sindacati, davanti la Stele del Partigiano nella Villa Comunale Umberto I.

«L'antifascismo - è stato il commento di Raniero La Valle, ex senatore, scrittore e intellettuale - non finisce mai, perché non è il ricordo di una data o di un evento. Il 25 Aprile e l'antifascismo sono una categoria interpretativa della storia. Come il rinascimento, come il Risorgimento. E quindi l'antifascismo sarà sempre con noi, fino a quando esisterà la Repubblica, fino a quando avremo questa Costituzione. Noi vogliamo ricordare la Resistenza celebrare il 25 aprile, perché vogliamo, oggi, vivere fino in fondo la nostra Costituzione e la fedeltà alla nostra Repubblica».

