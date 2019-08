Scontro tra un pullman e una Vespa a Joppolo, motociclista ferito - Foto

Scontro frontale sulla Sp 23. L'incidente è avvenuto nel tratto dove la carreggiata, che collega Nicotera a Joppolo, si restringe a causa dei danni provocati dall'alluvione del 2018. Un pullman da noleggio con a bordo turisti provenienti dalla vicina Ricadi e una vespa Star alla cui guida era Francesco Gurzì di 34 anni proveniente da Nicotera si sono scontrati frontalmente.

Il giovane ha subìto un trauma toracico con conseguenti problemi respiratori. Sul posto sono immediatamente giunti una pattuglia dei carabinieri di Nicotera, un'ambulanza del 118 proveniente da Tropea e la polizia municipale di Nicotera.

Il 34enne è stato portato in ambulanza al vicino campo sportivo di Joppolo per poi essere trasferito in elisoccorso a Catanzaro.

