Maltempo, tromba d'aria in Calabria: allagamenti, danni ad edifici e auto - Foto

Il maltempo si abbatte sulla Calabria creando danni e disagi. Traffico in tilt e strade diventate dei fiumi a Lamezia per via dell'incessante pioggia che da questa mattina si è abbattuta sulla città.

Parecchi disagi alla popolazione e alla viabilità, soprattutto dopo l'evacuazione delle scuole per l'allerta terremoto, oltre che per l'allerta meteo diramata dalla protezione civile e dall'Arpacal. Tombini saltati, magazzini e case allagate in diverse zone della città. In particolare, su via Perugini si è verificato un incidente per via di un tombino che è ceduto al passaggio di un'auto.

Sul posto sono intervenute delle pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità. Molte altre strade sono state invece invase dal fango, e si è reso necessario l'intervento dei volontari della protezione civile per ripulire il manto stradale.

Paura a Pizzo a causa di una tromba d'aria che intorno alle 13 ha interessato la parte alta della cittadina e contrada Sant' Antonio. Il vortice ha divelto una pensilina, generalmente frequentata dagli studenti in attesa del bus (fortunatamente a quell'ora non c'era nessuno) e provocato danni sia al tetto del municipio che all'edificio della scuola dell'infanzia che si trova poco distante.

In località Sant'Antonio danni sono stati causati dalla tromba d'aria all'illuminazione pubblica. alcuni lampioni infatti sono pericolanti. Sul territorio inoltre diverse le piante sradicate e qualche allagamento.

Intanto la Prefettura di Vibo sta monitorando la situazione del maltempo sull'intero territorio provinciale. Un aggiornamento sarà fatto tra qualche ora nel corso di una riunione operativa dell'unità di crisi, permanentemente allertata, in considerazione del fatto che la sala operativa della protezione civile regionale ha dichiarato il codice arancione nel vibonese per questo pomeriggio sino a mezzanotte.

© Riproduzione riservata