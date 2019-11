Maltempo anche nel Catanzarese: treno bloccato a Marcellinara, frana a Maida

La Calabria flagellata da una forte ondata di maltempo che, sin dalla scorsa notte, sta provocando danni e disagi. La situazione più critica è quella di Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati. L’acqua ha coperto gran parte delle autovetture e alcuni automobilisti sono rimasti bloccati prima di essere soccorsi. L’arcivescovo di Reggio Calabria, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha deciso di rimandare a domenica 1 dicembre la processione della Madonna della Consolazione che era prevista per oggi pomeriggio.

Strade allagate anche nel Catanzarese, dove le zone più interessate sono quelle del Lametino. Anche il centro della città di Lamezia Terme, dove oggi si vota per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali, è allagato.

Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono monitorati i corsi d’acqua, tutti ingrossati. Molte le richieste di intervento alle sale operative dei vigili del fuoco e in tutti i Comandi è stato disposto l’incremento del dispositivo di soccorso con il richiamo in servizio del personale di turno libero per fronteggiare le richieste di soccorso.

Alle ore 12.15 circa, sulla tratta ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro in una galleria nel comune di Marcellinara, un treno con passegeri a bordo è rimasto bloccato a causa di una grossa quantità di acqua presente nella galleria che ha coinvolto il locomotore. Sul posto in supporto un locomotore inviato dalle Ferrovie ha trainato il convoglio in stazione e attualmente la tratta è interdetta. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri stanno effettuando il trasbordo dei passeggeri su un altro treno che raggiungerà successivamente la stazione di Catanzaro Lido. L'ente FS aveva provveduto ad inviare due locomotori da entrambi le direzioni ma gli stessi a causa della presenza di fango e detriti sul percorso non hanno potuto raggiungere il convoglio per agganciarlo e trainarlo in zona sicura. Nessun danno a persone.

Temporaneamente bloccata per una frana la viabilità sulla strada provinciale San Pietro a Maida - Maida. Gli operai comunali stanno rimuovendo la frana per riaprire la strada al traffico.

