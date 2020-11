La marcia di protesta contro la zona rossa, in centinaia manifestano in corso Mazzini a Catanzaro

In centinaia lungo corso Mazzini per protestare contro la zona rossa e lo stato della sanità in Calabria. La manifestazione è andata in scena questo pomeriggio a Catanzaro: artigiani, commercianti e ristoratori hanno protestato davanti alla Prefettura del capoluogo esponendo cartelli e striscioni contro la politica.

Cori da stadio e striscioni hanno caratterizzato l'iniziativa dei cittadini, bersaglio della protesta non solo il governo nazionale ma anche le amministrazioni locali: nel mirino il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

