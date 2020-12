La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania. Lo accetta Bergamo - FOTO

E' polemica tra regioni dopo il no - come referisce Repubblica.it - dell'assessora regionale lombarda al presepe artigianale che era stato inviato in dono dalla Campania. Il manufatto poi è stato offerto al Comune di Bergamo che ha accettato. Il sindaco Gori: "Gesto che unisce i territori". Altre sacre rappresentazioni inviate dalla Campania alle regioni italiane

"La Regione Campania - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Bergamo - ha donato al #ComunediBergamo un tradizionale presepe napoletano, un'iniziativa di promozione e di sostegno dell'artigianato di qualità così colpito dalle limitazioni anti #covid19: è esposto da questa mattina a #PalazzoFrizzoni.

