Venti forti e gelo al Nord, Milano sotto 20 centimetri di neve. FOTOGALLERY

Gente in piazza Duomo a Milano nonostante la neve caduta copiosa da ieri notte: coppie che si fanno selfie davanti alla cattedrale imbiancata, amici in passeggiata con ombrelli e guanti a prova di palle di neve, famiglie con bambini e cittadini intenti a godersi lo spettacolo dei monumenti del centro coperti da 20 cm di coltre bianca. Complice l’inizio della "zona arancione" in Lombardia, che permette lo spostamento senza giustificazione all’interno del proprio comune da oggi fino al 30 dicembre, la voglia di stare all’aria aperta questa mattina è prevalsa sugli inevitabili disagi nella mobilità. Ma se treni e mezzi di superficie sono inevitabilmente rallentati, le metropolitane milanesi sono perfettamente in funzione da stamattina presto, così come 200 mezzi per liberare le strade, con all’opera 150 addetti muniti di pale. Particolarmente frequentata questa mattina è anche la Galleria Vittorio Emanuele II: ad attrarre le "volte" del famoso "Salotto di Milano" cosparse da luccicanti addobbi e le luci dell’ormai tradizionale albero di Natale firmato Swarovski, esposto per il settimo anno consecutivo.

