Gli acconciatori di Reggio di nuovo in piazza. “Basta chiusure. Noi riapriamo” FOTO

“Aprire o morire”. Acconciatori ed estetisti reggini non vedono altre prospettive e tra le due opzioni scelgono di riaprire i loro negozi. E lo annunciano da Piazza Italia dove questa mattina sono tornati a dare voce alla loro disperazione, la zona rossa e la sua proroga fino al 21 aprile hanno assestato un duro colpo alla categoria. Per questo hanno scritto anche alla Prefettura per chiarire la posizione di chi pur rispettando le regole e garantendo sicurezza è costretto a tenere il proprio esercizio chiuso. Il tutto mentre l’abusivismo impera.

