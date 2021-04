Poche speranze per Denise: “Olesya è Angela”, indiscrezioni dalla Russia. Oggi il verdetto

Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Russia, sarà questo il verdetto della trasmissione - registrata ieri - che andrà in onda oggi. Nel pomeriggio il programma russo "Lasciali Parlare" svelerà dunque chi è Olesya Rostova. Ma come si evince da una serie di foto e post su Instagram, ci sono pochissime speranze che si tratti di Denise, la figlia scomparsa di Piera Maggio. Il vero nome della ragazza che cerca i suoi genitori sarebbe Angela Nikulina Zhuchkova. E nelle ultime ore avrebbe conosciuto la sorella biologica, Anastasia, proprio negli studi dello show tv.

La giovane donna, originaria di Mosca, è sposata e ha un bimbo. Ieri in una foto con il conduttore russo aveva scritto una frase che lasciava interpretare la sua felicità nel ritrovamento della sorella: in un primo momento c’era scritto “quanta gioia nei miei occhi”. Dopo circa un’ora dalla pubblicazione, il testo è stato cancellato. Al suo posto uno smile con un cactus. Ma ormai il caso dovrebbe essere risolto. Alle 19 la verità, al termine di una vicenda che è diventato più un circo mediatico che altro.

© Riproduzione riservata