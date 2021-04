Villette da demolire a Caminia di Stalettì, proprietari in rivolta FOTO

Dopo il sequestro preventivo disposto dalla Procura di Catanzaro, protestano i proprietari delle villette di Caminia, a Stalettì. Le abitazioni erano state realizzate su un terreno demaniale che per anni il Comune ha considerato proprio, arrivando negli anni ‘60 a invitare gli abitanti del borgo ionico a costruirci sopra. Un grande equivoco emerso all’esito della vicenda che ha contrapposto l’ente al Demanio a cui è stata riconosciuta la paternità dell’area. Oggi i proprietari, in protesta davanti alle abitazioni, hanno chiesto alle istituzioni di non procedere con le demolizioni, ma di trovare una soluzione alla vicenda tramite la concessione o l’affitto delle aree. Il sindaco di Stalettì ha annunciato una conferenza stampa sul tema.

