Cosenza, assunzioni ferme dal 1997: protestano gli agenti della Penitenziaria FOTO

Gli agenti della Penitenziaria manifestano. Sit-in di protesta, questa mattina, davanti alla Prefettura di Cosenza, in piazza 11 Settembre. La manifestazione è stata indetta per richiamare l’attenzione sulla carenza di personale. Da tempo i sindacati chiedono provvedimenti risolutivi, ma gli appelli, finora, sono rimasti inascoltati. La cronica carenza di organico, denunciano i sindacalisti, costringe a stressanti ed estenuanti turni di lavoro e a vivere quotidianamente situazioni che mettono a rischio l’incolumità degli agenti e la sicurezza generale. Nel carcere di Cosenza, viene sottolineato, dovrebbero esserci in servizio 169 agenti, invece ne mancano una cinquantina. Non si registrano nuovi arrivi nel personale dal 1997. (AGI)

