Auto con il carrello sbanda sulla “Palermo-Messina” e precipita dal viadotto: morto un 36enne FOTO

Tragico incidente stradale intorno alle 14 sull'autostrada Palermo - Messina. Un'auto con carrello, trasportante un mezzo nautico, in transito verso il capoluogo, è uscita fuori dalla carreggiata per cause ancora da accertare precipitando giù dal viadotto, all'altezza di Pace del Mela. Uno dei due occupanti la vettura è rimasto intrappolato all'interno della lamiere ed è deceduto, mentre l'altro è stato estratto vivo e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118. Ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. La vittima, S.C. è un uomo di 36, originario di Catania.

