Traffico illecito di rifiuti a Lamezia: 29 arresti. Le immagini dell'operazione - FOTO

Dalle prime ore della giornata odierna, in provincia di Catanzaro, nei comuni di Lamezia Terme, San Pietro a Maida, Curinga e Settingiano, i carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, supportati da rinforzi provenienti dagli altri Comandi Provinciali della Legione Carabinieri “Calabria”, del Gruppo Forestale di Catanzaro, dell’8° NEC e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Vibo Valentia, stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 29 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, in particolare dei reati di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, oltre che “furto aggravato” e “violazione di sigilli”.

