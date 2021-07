Cassano, esplodono bombole custodite su un camion: incendio e paura FOTO

Un forte boato, poi una serie di altre piccole esplosioni in sequenza e una coltre di fumo nera alta diversi metri. È questa la scena vissuta e raccontata pochi minuti fa da diversi cittadini di Lauropoli, frazione di Cassano. Al momento non si conosce l’esatta dinamica e i dettagli di cosa sia successo ma il fumo e il boato sembrano essere dovute all’esplosione di un camion contenente una serie di bombole di gas. Secondo i primi rilievi effettuati dei carabinieri della Tenenza di Cassano l’autoarticolato contenente il materiale esplosivo si trovava parcheggiato in una stradina della cosiddette “conche di Lauropoli”. Per cause ancora da accertare, nei pressi della zona, avrebbero preso fuoco delle sterpaglie. A causa del caldo e, sopratutto, del fatto che tutta la vegetazione era rinsecchita, l’incendio avrebbe raggiunto il mezzo causando le relative esplosioni e i roghi. Al momento non è chiaro se ci siano danni a persone o cose. Sul posto, oltre ai Carabinieri, lavorano i Vigili del Fuoco. Grande apprensione in città a causa del fatto che tutto è successo ai margini del centro abitato. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata