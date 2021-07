Green pass: ecco quando non è valido, dove serve e cosa si rischia senza

Se dal prossimo 6 agosto si entra in un ristorante, in una palestra, al cinema o al teatro senza Green Pass cosa succede? Chi viene sanzionato e quanto? A chi spettano i controlli e come vanno effettuati? Perchè un Green pass può non risultare valido al controllo

Multe per il cittadino e l'esercente

La sanzione potrà essere comminata sia al cittadino che al gestore del locale o per l'organizzatore responsabile degli ingressi e varia dai 400 ai 1.000 euro. Agli esercenti spetta effettuare i controlli tramite l’app "VerificaC19" sviluppata dal ministero della Salute e già disponibile sulle piattaforme. In caso di ripetute violazioni (almeno tre volte in giorni diversi) si potrebbe anche andare incontro a una chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni.

Dove sarà necessario usare il Green pass

In bar e ristoranti al chiuso, ma anche cinema, teatri e musei. Ma anche durante grandi eventi, per assistere a spettacoli o eventi sportivi, per andare in piscina e in palestra, per paprtecipare a un concorso. Il controllo del possesso e della validità del Green pass verrà effettuato dagli esercenti attraverso l'app VerificaC19 che funziona inquadrando il QR code del cliente (sia in formato digitale che cartaceo) e se il Green Pass è valido comparirà una spunta verde, il nome e cognome della persona e la data di nascita. Il controllo sarà completato verificando la corrispondenza con i dati del documento di identità.

Quando il Green pass non è valido

Il Green pass non risulterà valido se non sono ancora passati 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Oppure, ancora, se il pass è scaduto o se la persona in possesso del Green pass è positiva al covid. In quest'ultimo caso il pass sarà immediatamente ritirato.

