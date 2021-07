Il lago di Como trasformato dal recente maltempo in una immensa distesa di legname e detriti. Da Cernobbio a Como é un disastro ed è impossibile anche la navigazione e probabilmente da oggi i battelli (costretti a ormeggiare in lontananza) resteranno fermi. Situazione critica nel centro di Como, precisamente in piazza Cavour dove altri temporali (e ne sono previsti nelle prossime ore) rischiano di sommergerla con i materiali che invadono il lago.

Maltempo: sopralluogo di George Clooney sui luoghi del disastro nel Comasco - FOTO George Clooney con il gruppo di Protezione Civile di Trezzo sull’Adda George Clooney con il volontario Federico Brancato George Clooney con il Coordinatore CCV Mattia Cambareri

