Messina, De Luca: “Centrati quasi tutti gli obiettivi”. E poi: "A giugno si torna al voto" FOTO

Per il terzo anno di mandato, l’appuntamento è a Villa Dante, scelta perché è l’unico posto dove poter fare un incontro pubblico in epoca di Covid e un po’ perché è uno dei luoghi trasformati ( ancora non del tutto) in questi 36 mesi. Un monologo di ottanta minuti davanti a 600 persone per tratteggiare le attività svolte dalla giunta e dalla partecipate nell’ultimo anno. De Luca, neanche a dirlo, traccia un bilancio, in tutti i sensi, brillante. «Quello che è stato fatto in questi 3 anni, non è stato fatto negli ultimi 30». Ma è la fine del suo intervento il passaggio politicamente più interessante. «Che a giugno a Messina si voti a giugno è matematico – dice De Luca – O perché decidiamo che mi candiderò alla presidenza della Regione, oppure si voterà perchè si chiuderà l’esperienza con questo consiglio e mi dimetterò».

