Odissea sullo Stretto: da oltre 6 ore traffico in paralisi verso traghetti di Villa San Giovanni - FOTO

Da questa mattina alle 11 i confini più a sud della Calabria si sono trasformati in una trappola per automobili. Da oltre sei ore è paralisi sull'A2 «Autostrada del Mediterraneo», in direzione dello svincolo di Villa San Giovanni a causa di rallentamenti e code dovuti ai tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia.

Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni dove le auto attendono da stamattina in media circa tre ore in fila prima di riuscire a salire sul traghetto per Messina.

Per agevolare il traffico proveniente da nord - riferisce l’Anas - è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per chi proveniene da Reggio Calabria.

Sul versante siciliano dello Stretto, invece, il traffico veicolare è fluido e non si registrano code o rallentamenti.

