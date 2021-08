Messina, grave incidente a Santo Stefano: 65enne in codice rosso al “Piemonte” FOTO

Grave incidente questa sera a Messina nella zona di Santo Stefano medio. Una donna di 65 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Piemonte per le gravi ferite riportate nel ribaltamento della sua Citroen C1. L'auto è stata ritrovata nel greto del torrente S. Stefano che molti utilizzano per viaggiare da Santa Margherita verso monte. La donna stava viaggiando in discesa quando ha perso il controllo del mezzo. Non è da escludere che la 65enne possa avere avuto un malore mentre era alla guida e che per questo possa aver innescato l'incidente che ha distrutto l'auto. In un primo momento la donna era stata trasferita al Policlinico. La donna avrebbe riportato serie ferite all'addome.

