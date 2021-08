Il dolore di Cecilia Strada: “Non ero con mio padre ma in missione: salvo vite, come piaceva a lui”. Tweet dell'Inter

Un oceano di messaggi sta inondando la famiglia Strada. Il fondatore di Emergency non c'è più, ma il segno lasciato in terra è visibile in ogni singolo anfratto della società. Non solo il settore delle emergenze umanitarie ha giovato del suo apporto: dalla sanità alla politica, passando per il cinema, lo spettacolo e il mondo della chiesa (la foto scattata con Papa Giovanni Paolo II è un simbolo degli anni '90). Ha seminato tanto, pur sapendo che a raccogliere sarebbero stati altri: ma questo è proprio il bello per chi sa donarsi.

Il dolore della figlia Cecilia

Amici, come avrete visto il mio papà non c'è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio.

Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere...beh, ero qui con la ResQ - People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre.

Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo.

Amici, il mio papà #GinoStrada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti. https://t.co/956bU9qZE8 — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 13, 2021

Il cordoglio sui social

Il club piange @GinoStrada, grande uomo, la sua storia e il suo impegno restano indimenticabili per chiunque. Grazie di tutto.#FCIM — Inter ??? (@Inter) August 13, 2021

Ciao Gino.

Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo. #ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/QkuwsazgKD — Luciano Ligabue (@ligabue) August 13, 2021

Ci sono uomini che sanno curare le ferite. Quelle fisiche, quelle etiche. Sanno prendersi cura del mondo e dell'Altro, che sono la stessa cosa. E non lo dicono - anche se persino le loro parole sono cura - ma lo fanno. Addio, #GinoStrada.

(E un abbraccio a @cecilia_strada) pic.twitter.com/iYVTUQDVZ1 — Mangino Brioches (@manginobrioches) August 13, 2021

Avremmo dovuto incontrarci a Settembre.

Sarebbe stato un onore immenso stringerti la mano. Che dispiacere.

Ciao Gino

Oggi l’Italia perde un grande uomo

#GinoStrada — Fedez (@Fedez) August 13, 2021

#GinoStrada Nel suo cuore c’era tutto il bene del mondo. Tutto il bene del mondo… — Fabio Fazio (@fabfazio) August 13, 2021

Morto #GinoStrada Perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti, che rimarrà , come tutti coloro che salvano e salveranno vite con @emergency_ong rip ? pic.twitter.com/5HEmnV1Nea — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) August 13, 2021

Una vita dedicata agli altri, e soprattutto ai più fragili e vulnerabili. Un esempio costante, concreto di autentica solidarietà e rara umanità. Una perdita inestimabile.

Ciao Gino.#GinoStrada pic.twitter.com/nc7bzGxY3u — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 13, 2021

“Gino Strada è stato un esempio di difensore dei diritti umani, un tipo di persona di cui oggi il nostro paese ha enorme bisogno" queste alcune parole del nostro Presidente Emanuele Russo in ricordo di #ginostrada fondatore di @emergency_ong https://t.co/nVHndyukCw — Amnesty Italia (@amnestyitalia) August 13, 2021

