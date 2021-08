Afghanistan: aggrappati all'aereo in decollo da Kabul per fuggire dai talebani. Poi precipitano nel vuoto - FOTO

Il fermo immagine preso da Al Jazeera mostra i talebani all’interno del palazzo presidenziale a Kabul, 16 agosto 2021.ANSA/ FERMO IMMAGINE AL JAZEERA+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO TV; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++