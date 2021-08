Stretto di Messina, scattata la prima ondata di controesodo. Tempi lunghi per l'attraversamento

È iniziata la fase più calda del controesodo che, come ogni anno, coinvolge le vie del centro città. Dalle 10 di questa mattina la zona degli imbarcaderi è occupata dalle auto che lasciano l’isola. Intorno alle 11.30 la coda ha superato la zona della prefettura e sono scattate le misure per cercare di arginare gli effetti sulla circolazione locale. Infatti le auto dirette a Nord sono deviate sulla via Garibaldi per lasciare libero il viale della Libertà ai mezzi che devono imbarcarsi. Pattuglie della polizia municipale stanno presidiando l’area della prefettura e quella ad angolo tra viale Giostra e il viale della Libertà.

Code anche alla barriera di Villafranca e nel tratto successivo, in corrispondenza del restringimento per i lavori del viadotto Ritiro.

Lunghe file anche sulla sponda calabrese: a Villa San Giovanni oltre 1 chilometro di coda oltre il piazzale di imbarco.

