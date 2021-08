Cosenza, acqua con il contagocce e perdite idriche dimenticate FOTO

Un’estate difficile. Tra coda del Covid, caldo infernale, incendi, rifiuti sparsi. Anche la situazione idrica però sta lasciando a desiderare. Le sorgenti soffrono per la carenza di pioggia. E anche il capoluogo sta risentendo di questa criticità.

Lo confermano le decine di telefonate che giungono quotidianamente al centralino della Polizia municipale da parte di cittadini che segnalano la mancanza del prezioso liquido in determinate ore del giorno. Disagi aggravati dalle numerose perdite idriche che durante il mese in corso si è pensato bene di non riparare. Così il prezioso liquido scorre indisturbato invadendo strade e marciapiedi in diversi punti della città. E c’è qualcuno che ha preannunciato di rivolgersi alla Procura della Repubblica considerato che le perdite sono decine. Da via Vittorio Veneto a via dei Mille, da via Accattatis a via Benito Falvo e via Monte Grappa, piazza Piccola. Senza dimenticare la quantità di acqua che si perde davanti alla fontana di Timpone degli Ulivi evidentemente per un difetto al sistema di erogazione. Le perdite non i riparano, c’è uno spreco enorme e per ovviare alla penuria del momento si starebbero aprendo e chiudendo le saracinesche così da accontentare un po’ tutti i residenti. Da molti rubinetti però l’acqua esce con il contagocce. Le zone più colpite: Portapiana, centro storico, Casali ma anche il centro città (corso Mazzini, via Molinella e altre traverse limitrofe, ad esempio).

