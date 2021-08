Milano, il grattacielo di via Antonini in fiamme. Non ci sono feriti

Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto ci sono numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze. L’incendio che è iniziato attorno alle 17.45 ed è ancora in corso, ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie.

I vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme ma le operazioni sono rese molto difficoltose dal fatto che l’incendio, iniziato probabilmente al 15esimo piano, s’è subito esteso a tutto lo stabile attraverso il rivestimento esterno. Il rogo ha bruciato il materiale esterno e ha ridotto a uno «scheletro» la struttura.

? #Milano, #incendio #grattacielo: le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei #vigilidelfuoco in corso [#29agosto 18:45] pic.twitter.com/rPpRCZ1Ozu — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Il palazzo di 15 piani è interamente avvolto dalle fiamme, ma i vigili del fuoco sono riusciti a sgomberarlo prima che il fuoco si espandesse. Sono venti le persone visitate da personale sanitario per lievi sintomi di intossicazione, ma nessuno è stato ricoverato. Non si registrano ustionati.

L’edificio andato in fiamme in via Antonini a Milano è la Torre dei Moro, parte residenziale di un progetto di nuova edificazione in attuazione di un Piano di Recupero del Comune di Milano, per un totale di 10.500 metri quadrati di superfice e 315.000 metri cubi di volume. L’architettura ha una morfologia particolarmente studiata: da un impianto ad andamento orizzontale di edifici con copertura a volta si innalza la torre residenziale di 16 piani che raggiunge i 60 metri di altezza, nella quale abitavano 70 famiglie. La forma allungata della torre, dalle due grandi vele asimmetriche, dinamiche, ricorda una nave. Da prime notizie, sembra che il rogo sia partito dall’ultimo piano.

Il sindaco Sala: "Non ci sono segnalazioni di vittime o feriti"

«Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti": è quanto ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto in via Antonini sul posto dove si è sviluppato un grosso incendio. «Una ventina di persone sono uscite senza problemi - ha aggiunto - ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finché il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi».

