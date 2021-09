Soverato, il maltempo sferza il comprensorio. Allagamenti e muri crollati - FOTO

Non si placa l'ondata di maltempo, così come era stato ampiamente previsto, sul territorio del Soveratese. In particolare, a Soverato, si sono registrati numerosi allagamenti con tombini saltati e l'acqua che è salita, in alcuni punti della cittadina, di circa un metro rispetto alla sede stradale. I maggiori disagi si sono registrati in via Santa Maria, alle spalle di Corso Umberto I, dove insistono i locali della movida di Soverato. Numerose le segnalazioni di disagi nel comprensorio ma senza particolari problemi. A Badolato, a causa delle forti piogge, si è registrato il crollo di un muro di contenimento sulla strada statale 106 Jonica. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per interventi di allagamenti, prosciugamenti e verifiche danni d'acqua dovuti al maltempo nella zona ionica. I Comuni interessati sono stati Davoli, Soverato, Badolato, Guardavalle, Borgia dove hanno lavorato i vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle e i vigili del fuoco volontari di Girifalco e Taverna.

Il comando di Reggio Calabria ha collaborato sinergicamente nell'area di Badolato con personale Vigilfuoco del distaccamento di Monasterace. Nell'attività di soccorso sono stati impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore. Le operazioni sono coordinate dal IA Conforti. Attualmente nel catanzarese oltre 20 interventi in coda per maltempo tutti sulla costa ionica e 24 interventi in corso di espletamento sulla costa jonica concentrati tra i comuni di Soverato e Davoli. Non risultano danni a persone. La Protezione civile ha ricordato che sino alla mezzanotte di oggi (11 settembre 2021) è stata diramata l'allerta rossa a causa del passaggio di una perturbazione che potrebbe portare a fenomeni anche molto intensi.

