L'aereo caduto a Milano, il pilota aveva deviato e chiesto il rientro. Quel battesimo finito in tragedia

Una tragedia assurda legata a quella che doveva essere invece la festa per il battesimo del piccolo Raphael Nascimbene, figlio di papà Filippo e mamma Claire Alexandrescou e nipote di Miruna Anca Wanda Lozinschi, romena di 65 anni con cittadinanza francese. Tutti morti nell'incidente. Assieme a loro L’altra famiglia coinvolta è quella dei Petrescu, con il padre Dan, 68 anni, il figlio Dan Stefan, 30 anni, entrambi con doppia nazionalità romena e tedesca, e la moglie Regina Dorotea Petrescu Balzat, 65 anni. L’ottava vittima è Julien Brossard, 36 anni, amico canadese di Dan Stefan Petrescu. Due famiglie che volevano condividere un momento di felicità insieme, nella mega villa dell’immobiliarista in Sardegna (dove ad attenderli c’era la madre novantottenne di Dan), e che invece sono state spazzate via in una piovosa domenica di inizio ottobre.