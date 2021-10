Scontro tra auto sulla “Silana-Crotonese”: due persone in codice rosso FOTO

Alle ore 17.45 circa squadra del Comando di Crotone e squadra del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, sono intervenute sulla SS107 al Km 98+850 (nei pressi del crocevia per Caccuri, vicino a Cerenzia), per incidente stradale. Coinvolte due autovetture (una Fiat Panda ed una Rover). Quattro persone a bordo dei veicoli, di cui due ferite in modo grave (per una di queste necessario il trasporto con l'elisoccorso attivato dal 118 ed è stato portato a Catanzaro, mentre l'altro è stato trasferito a Crotone). I malcapitati sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con ambulanza ed elisoccorso. Sul posto anche Anas, polizia stradale di Crotone (col dirigente Emanuele Garofalo) e carabinieri per gli adempimenti di competenza.

