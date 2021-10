Scontri al sit-in No Green pass di Roma, manifestanti verso Palazzo Chigi. Cortei anche a Milano

Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass a Roma. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell’ordine in piazza del Popolo, i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

Alcune centinaia si stanno ora dirigendo verso Palazzo Chigi. Al momento, il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Diversi hanno il volto coperto e sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati alcuni fumogeni.

Le prime tensioni si sono verificate all’altezza di Porta Pinciana, quando un gruppo diretto a Villa Borghese, avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato. I manifestanti, respinti dalle forze dell’ordine, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone. Due di loro sostengono di essere stati «investiti da un blindato intervenuto sul posto».

«Libertà, libertà...» e «assassini». Sono questi i cori dei manifestanti arrivati davanti alla sede della Cgil a Corso d’Italia, tra Porta Pinciana e Villa Borghese, dopo aver sciolto il sit-in no-Vax e no Green Pass di piazza del Popolo, al centro di Roma. Al momento non ci sarebbero persone fermate. Sotto la sede del sindacato dei lavoratori, anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. I manifestanti, dopo aver provato a entrare nella sede del sindacato dei lavoratori e aver distrutto una finestra, ora chiedono di poter parlare con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Altre persone insieme al leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino si sono dunque spostate a via Veneto dove, dopo essersi svincolati dalle forze dell’ordine, si sono diretti verso piazzale Brasile. Castellino sarebbe rimasto a ferito alla testa.

Cortei anche a Milano, Paragone voleva sit in

Per il dodicesimo sabato consecutivo dallo scorso 24 luglio, i manifestanti 'no green pass' milanesi hanno deciso di ritrovarsi in piazza Fontana a protestare contro le restrizioni del governo per i non vaccinati. Alcuni degli organizzatori, guidati da Gianluigi Paragone, leader di Italexit che meno di una settimana fa ha sfiorato l'elezione con il suo partito in Consiglio Comunale a Milano, hanno provato a convincere i manifestanti a limitare la protesta alla piazza con un sit in.

Proposta bocciata dal grosso della manifestazione che ha risposto con il coro 'corteo, corteo'. Poco prima delle 18, quindi, il grosso dei manifestanti ha eluso lo sbarramento delle forze dell’ordine e ha iniziato la sua marcia aggirando piazza Duomo e dirigendosi verso piazza Missori e corso di Porta Romana, apparentemente senza una meta ben precisa. Tra gli striscioni in testa al corteo uno che recita «La scienza non obbliga: dimostra» e un cartello che dice "Dimissioni subito da chi ha venduto l’Italia e tradito il popolo italiano».

