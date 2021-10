Spezzano, scontro frontale tra 2 auto sulla Provinciale: 4 feriti. Uno è grave

Due squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rende, sono intervenute sulla SP283 nei pressi delle terme di Spezzano Albanese per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte in un frontale, un Audi A3 e una Ford Kuga. Il bilancio è di 4 feriti uno dei quali trasportato in elisoccorso gli altri affidati alle cure del personale sanitario del Suem118.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso all'estrazione dalle lamiere contorte di uno dei passeggeri e alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto i Carabinieri di San Marco Argentano. Strada provinciale al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Negli stessi minuti la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Cosenza era anchessa impegnata sulla SS107 nei pressi di piano Monello per un incidente stradale che coinvolto un furgone Fiat scudo. Ferito lievemente il conducente affidato al 118. Sul posto i vigili urbani di Rende e i carabinieri. Nessun problema per la viabilità.

